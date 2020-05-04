Правительство РФ запустило специальный веб-ресурс с данными о мерах поддержки граждан и бизнеса

10:00 Источник: Интерфакс

Правительство России запустило на своем сайте информационный сервис для граждан и бизнеса, с помощью которого можно получить информацию о мерах поддержки в условиях коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник сайт кабинета министров.

"Сервис доступен на официальном сайте Правительства по адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.