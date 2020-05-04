0
0
142
НОВОСТИ

Правительство РФ запустило специальный веб-ресурс с данными о мерах поддержки граждан и бизнеса

10:00 04.05.2020 Источник: Интерфакс

Правительство России запустило на своем сайте информационный сервис для граждан и бизнеса, с помощью которого можно получить информацию о мерах поддержки в условиях коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник сайт кабинета министров.

"Сервис доступен на официальном сайте Правительства по адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:08 04.05.2020
Данные по распространению коронавируса в России на 4 мая
0
67
10:51 04.05.2020
Курс рубля ползет вниз вслед за нефтью
0
101
09:50 04.05.2020
Минюст России готовит к открытию интернет-портал по бесплатной юридической помощи населению
0
178
09:43 04.05.2020
Попова: Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день невозможно
0
187
09:36 04.05.2020
На аукцион попала песня Маккартни и Старра, которая ранее никогда не издавалась
0
178
09:31 04.05.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 4 мая, 2020
0
225
09:15 04.05.2020
МВБ США назвало возможную причину сокрытия Китаем данных о новом коронавирусе - СМИ
0
212
09:00 04.05.2020
Разведка США подтвердила, что не докладывала Трампу о коронавирусе до конца января
0
192
21:20 03.05.2020
Репетиция воздушного парада Победы пройдет над Москвой утром 4 мая
0
781
20:30 03.05.2020
Минобороны РФ представило статистику по зараженным COVID-19 в армии
0
835

Возврат к списку