Курс рубля ползет вниз вслед за нефтью
10:51 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 1,2% и поднялся до 75,28 руб. Курс евро прибавил 1,1% и достиг 82,32 руб., свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.
В ходе торговой сессии курс евро рос на 2%, в моменте достигая отметки в 83,04 руб. По состоянию на 10:30 мск курс доллара рос до 75,64 руб. (+1,7%), а курс евро - до 82,71 руб. (+1,6%).
Российская валюта слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Так, стоимость нефти сорта Brent на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2020 года опускается на 1,4% - до $26,06 за баррель, а июльский фьючерс нефти WTI торгуется на отметке $21,29 за баррель (-4,5%).
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