Данные по распространению коронавируса в России на 4 мая

11:08 Источник: Интерфакс

Второй день показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 тыс. 581 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 352 (50,6%) без клинических проявлений, Москва - 5 тыс. 795", - говорится в сообщении.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 145 268 случаев (+7,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки подтверждено 76 летальных случаев, из них 35 - в Москве. Всего в России умерло 1 тыс. 356 человек с коронавирусом.

За сутки выписано 1 тыс. 456 человек, в Москве - 544. Всего выписано за все время - 18 тыс. 95 человек.