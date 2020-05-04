Германские ученые рассказали о скрыто зараженных COVID-19
12:15 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа ученых Боннского университета исходит из того, что в Германии новым коронавирусом заразились примерно 1,8 млн человек. Результаты их исследования были представлены в понедельник университетской клиникой.
"Это скрытое число в 10 раз больше, чем общее число официально заявленных случаев", - говорится в докладе. Руководит исследованиями директор института вирусологии Боннского университета Хендрик Штреек.
Ученые пристально изучали ситуацию в коммуне Гангельт в районе Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), который считался очагом распространения коронавируса в Германии. Исследователи пришли к выводу, что у 22% всех инфицированных в этом населенном пункте заболевание протекало без каких-либо симптомов.
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