Германские ученые рассказали о скрыто зараженных COVID-19

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа ученых Боннского университета исходит из того, что в Германии новым коронавирусом заразились примерно 1,8 млн человек. Результаты их исследования были представлены в понедельник университетской клиникой.

"Это скрытое число в 10 раз больше, чем общее число официально заявленных случаев", - говорится в докладе. Руководит исследованиями директор института вирусологии Боннского университета Хендрик Штреек.

Ученые пристально изучали ситуацию в коммуне Гангельт в районе Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), который считался очагом распространения коронавируса в Германии. Исследователи пришли к выводу, что у 22% всех инфицированных в этом населенном пункте заболевание протекало без каких-либо симптомов.