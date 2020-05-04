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Информация о попытках госпереворота в Катаре является фейком - посол

13:24 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Появившиеся в некоторых телеграм-каналах кадры якобы имевшей место попытки госпереворота в Катаре являются фейковыми, заявил в понедельник ТАСС посол Катара в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Эти кадры сфабрикованы, не имеют никакого отношения к действительности", - сказал он.

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