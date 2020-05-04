Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений 6 мая
14:10 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на этом совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее.
"На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации", - сказал представитель Кремля.
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