Глава Роспотребнадзора заявила о снижении темпов заражения CJVID-19 в России

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темп прироста числа заразившихся коронавирусом в России снижается, несмотря на возросшее количество выявляемых за сутки случаев. Об этом заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Снижается [темп прироста], независимо от того количества, про которое мы уже говорили, темп прироста все равно снижается, это стабильная тенденция. Она может быть более выражена, то есть быстрее, может быть менее выражена, то есть медленнее. Но еще раз, это в первую очередь зависит от того, насколько мы сегодня разобщены, только от этого", - сказала она в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24".