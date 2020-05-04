Хуснуллин примерно оценил ущерб строительного рынка в РФ из-за пандемии
16:47 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финансовый ущерб строительной отрасли России при текущей эпидемиологической обстановке может составить порядка 10 процентов. Об этом заявил вице- премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия-24".
"Оценить потери по каждому региону можно будет только по результатам года. Если ситуация эпидемиологическая будет такая, как сейчас, то потери могут быть процентов 10. Если ситуация будет ухудшаться, то и потери могут быть больше", - сказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что ситуация в регионах развивается по-разному. "В Москве и Московской области, так как жилищное строительство остановлено, то потери, конечно, больше, - пояснил он. - В других регионах в основном стройка была остановлена либо частично, либо были ограничения на короткое время, поэтому сейчас у нас только примерно в восьми регионах есть частичные ограничения, остальные более-менее работают".
"Но мы очень надеемся, что, как только санитарно- эпидемиологическая обстановка выровняется, строители выйдут по стройкам", - добавил Хуснуллин.
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