В ООН подсчитали, сколько денег уже унес коронавирус по всему миру

17:00 Источник: Интерфакс

В результате пандемии коронавируса COVID-19 население в мире в 2020 году понесло убытки в размере $3,4 трлн, заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде.

"Согласно данным Международной организации труда (МОТ) из-за пандемии коронавируса на 2020 год люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны (. . .) в данное время находятся под большим давлением. Также ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. Мы, будучи ООН, хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", - отметил Мухаммад-Банде в понедельник в ходе видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения.