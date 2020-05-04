Минфин США: В будущем цены на нефть вернутся на прежние позиции

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США считает, что цены на нефть в дальнейшем вернутся к прежним высоким показателям. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала "Фокс бизнес" американский министр финансов Стивен Мнучин.

Он заверил, что Соединенные Штаты сохранят энергетическую независимость во что бы то ни стало. "Это классическое соотношение между спросом и предложением нефти. Как и в случае с другими физическими энергоносителями, места для хранения нефти недостаточно", - констатировал Мнучин.

"На мой взгляд, в будущем [цены на нефть] вернутся на прежние позиции", - продолжал министр. По его словам, Министерство энергетики США смогло воспользоваться нынешним моментом, чтобы получить нефть "буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение". "Мне известно, что оно [Минэнерго] ищет дополнительные площади для хранения", - уточнил он.