Минфин США: В будущем цены на нефть вернутся на прежние позиции
17:43 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов США считает, что цены на нефть в дальнейшем вернутся к прежним высоким показателям. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала "Фокс бизнес" американский министр финансов Стивен Мнучин.
Он заверил, что Соединенные Штаты сохранят энергетическую независимость во что бы то ни стало. "Это классическое соотношение между спросом и предложением нефти. Как и в случае с другими физическими энергоносителями, места для хранения нефти недостаточно", - констатировал Мнучин.
"На мой взгляд, в будущем [цены на нефть] вернутся на прежние позиции", - продолжал министр. По его словам, Министерство энергетики США смогло воспользоваться нынешним моментом, чтобы получить нефть "буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение". "Мне известно, что оно [Минэнерго] ищет дополнительные площади для хранения", - уточнил он.
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