ВМС США объяснили, зачем послали свои корабли в Баренцево море
18:30 04.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США 1 мая уведомили российскую сторону о заходе американских и британского фрегатов в Баренцево море. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Шестого флота ВМС США.
"Министерство обороны России 1 мая было уведомлено о заходе в Баренцево море. Уведомление было сделано во избежание неверного понимания, для снижения рисков и предотвращения непреднамеренной эскалации", - отмечается в тексте.
Заход эсминцев с управляемым ракетным оружием УРО (ПРО) "Портер", "Дональд Кук", "Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании американская сторона объяснила обеспечением безопасности на море в сложных природных условиях, а также поддержанием "свободы навигации и непрерывного взаимодействия между союзниками". В Шестом флоте отметили, что привержены "региональной безопасности и стабильности" при укреплении арктической готовности.
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