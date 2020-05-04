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Подмосковная государственная аптечная сеть заключила контракт на поставку более миллиона масок

18:38 04.05.2020 Источник: НГ-Online

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Государственная аптечная сеть Подмосковья заключила контракт на поставку более миллиона медицинских масок. Организация работает с производителями напрямую, что позволяет сохранять доступные цены.

"В наличии у нас есть одноразовые маски от 15 до 29 рублей. И есть многоразовые маски - 87 рублей. Поэтому приглашаем всех жителей приобрести маски и соблюдать масочный режим, - отметила заместитель директора ГБУ МО "Мособлмедсервис" Анжела Железина. - Проведена очень большая работа, и производство масок увеличилось в разы, в том числе и в Московской области. Наша аптечная сеть уже имеет контракт на миллион масок. Думаю, что проблем с их наличием быть не должно".

Государственная аптечная сеть представляет 300 аптечных организаций, где введены определенные правила покупки масок. "Раньше они очень быстро заканчивались, потому что не было ограничений по продаже в одни руки. Сейчас мы их ввели: в одни руки мы продаем не более 20 масок. Потому что в сутки, в принципе, достаточно три одноразовых маски. Если это многоразовая, то их необходимо стирать, утюжить и опять пользоваться", - рассказала Анжела Железина.

Руководитель аптечной сети также подчеркнула, что маска и перчатки - это одна из составляющих гардероба: "Если вдруг человек не может найти маску в аптеке или в магазине, то можно сделать маску дома самостоятельно, очень много инструкций есть в интернете. Давайте заботиться о себе и друг о друге".

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