Студенты рассказали, почему пошли на практику в ковидные стационары Москвы
19:38 04.05.2020
В Москве преподаватели и студенты медиицнских вузов активно помогают в борьбе с пандемией коронавируса. Более того, с 1 мая в учетом приказов Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки, разрешено привлекать студентов медвузов к работе с пациентами, зараженными COVID-19. Студенты, решившие практиковаться в коронавирусных стационарах, сообщили СМИ, почему пошли на такой шаг.
«Врачом мечтал стать с детства, хотя в семье у нас врачей никогда не было, - говорит студент 4 курса Дмитрий Млечко, работающий в отделении для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого. - Мне всегда была интересна медицина. Когда объявили пандемию, я понял, что сидеть дома, сложа руки, неправильно, да и просто невозможно. Я — будущий врач и должен быть там, где могу помочь, поэтому даже вопросов не стояло — идти или нет. Сейчас я выхожу на смену медбратом, осенью получил сертификат по лечебному делу, поэтому могу работать, но если понадобится — пойду и санитаром, кем угодно».
«Когда только объявили о такой возможности, я испугался, а потом подумал: когда еще такой случай представится? Зачем его упускать? И так я очутился тут», - говорит еще один студент четвёртого курса Максим Мытник, который работает в Коммунарке. Он отмечает, что родители поддержали его решение. - Звонят мне постоянно, спрашивают о работе и здоровье».
«Помочь врачам — это наш долг как медиков, — полагает студентка 6 курса педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Мария Милёхина, которая также работает в Коммунарке. — Мы буквально через два месяца окончим университет и выйдем во взрослую жизнь и не будем ничем отличаться от других медицинских работников».
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