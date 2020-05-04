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НОВОСТИ

Сенат Франции отклонил план правительства по выходу из режима изоляции

20:45 04.05.2020 Источник: Интерфакс

Одобренная на прошлой неделе Национальным собранием Франции стратегия правительства по выходу страны из режима изоляции, начиная с 11 мая, была отвергнута в понедельник сенатом, передают французские СМИ.

89 сенаторов проголосовали "против", 81 законодатель проголосовал "за". Голосование прошло при отказе участвовать в нем значительной части оппозиционных сенаторов.

В Национальном собрании за план голосовали 368 депутатов, 100 высказались против, и 103 воздержались.

Как сообщалось, глава правительства заявил в сенате, что Франция не может себе позволить оставаться дальше в режиме строгой изоляции.

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