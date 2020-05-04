Сенат Франции отклонил план правительства по выходу из режима изоляции
20:45 04.05.2020 Источник: Интерфакс
Одобренная на прошлой неделе Национальным собранием Франции стратегия правительства по выходу страны из режима изоляции, начиная с 11 мая, была отвергнута в понедельник сенатом, передают французские СМИ.
89 сенаторов проголосовали "против", 81 законодатель проголосовал "за". Голосование прошло при отказе участвовать в нем значительной части оппозиционных сенаторов.
В Национальном собрании за план голосовали 368 депутатов, 100 высказались против, и 103 воздержались.
Как сообщалось, глава правительства заявил в сенате, что Франция не может себе позволить оставаться дальше в режиме строгой изоляции.
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