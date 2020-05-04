Стефано Понтекорво стал старшим гражданским представителем НАТО в Афганистане
21:39 04.05.2020 Источник: НГ-Online
|
Фото из официального
аккаунта
представительства
Италии в НАТО
В комментарии официального представительства Италии в НАТО по поводу нового назначения Стефано Понтекорво говорится, что «его знание региона будет иметь ключевое значение для сохранения прогресса, достигнутого в Афганистане – стране с долгой историей дружбы с Италией».
Покидающий пост старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане британский дипломат сэр Николас Кей поздравил Стефано Понтекорво с новым назначением: «Я знаю, что вы проделаете большую работу и получите полную поддержку команды старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане». По словам Николаса Кея, посол Понтекорво начинает свою миссию в Кабуле «в это важное время поиска мира в Афганистане».
Стефано Понтекорво поблагодарил за оказанное доверие Йенса Столтенберга и Николаса Кея за «неустанные усилия в поддержку мира в Афганистане». «Я с нетерпением жду начала работы в должности старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане на этом важном для страны этапе», - написал итальянский дипломат в своем аккаунте в Twitter.
Андрей Серенко
НОВОСТИ
- 20:45 04.05.2020
- Сенат Франции отклонил план правительства по выходу из режима изоляции
- 19:38 04.05.2020
- Студенты рассказали, почему пошли на практику в ковидные стационары Москвы
- 18:38 04.05.2020
- Подмосковная государственная аптечная сеть заключила контракт на поставку более миллиона масок
- 18:30 04.05.2020
- ВМС США объяснили, зачем послали свои корабли в Баренцево море
- 17:43 04.05.2020
- Минфин США: В будущем цены на нефть вернутся на прежние позиции
- 17:00 04.05.2020
- В ООН подсчитали, сколько денег уже унес коронавирус по всему миру
- 16:47 04.05.2020
- Хуснуллин примерно оценил ущерб строительного рынка в РФ из-за пандемии
- 14:10 04.05.2020
- Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений 6 мая
- 14:00 04.05.2020
- Глава Роспотребнадзора заявила о снижении темпов заражения CJVID-19 в России
- 13:24 04.05.2020
- Информация о попытках госпереворота в Катаре является фейком - посол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать