0
0
0
НОВОСТИ

Стефано Понтекорво стал старшим гражданским представителем НАТО в Афганистане

21:39 04.05.2020 Источник: НГ-Online

natoafg.jpg
Фото из официального
аккаунта
представительства
Италии в НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг назначил сегодня нового старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане. Им стал нынешний посол Италии в Пакистане Стефано Понтекорво. К исполнению обязанностей старшего гражданского представителя НАТО в Кабуле посол Понтекорво приступит 1 июня.

В комментарии официального представительства Италии в НАТО по поводу нового назначения Стефано Понтекорво говорится, что «его знание региона будет иметь ключевое значение для сохранения прогресса, достигнутого в Афганистане – стране с долгой историей дружбы с Италией».

Покидающий пост старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане британский дипломат сэр Николас Кей поздравил Стефано Понтекорво с новым назначением: «Я знаю, что вы проделаете большую работу и получите полную поддержку команды старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане». По словам Николаса Кея, посол Понтекорво начинает свою миссию в Кабуле «в это важное время поиска мира в Афганистане».

Стефано Понтекорво поблагодарил за оказанное доверие Йенса Столтенберга и Николаса Кея за «неустанные усилия в поддержку мира в Афганистане». «Я с нетерпением жду начала работы в должности старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане на этом важном для страны этапе», - написал итальянский дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:45 04.05.2020
Сенат Франции отклонил план правительства по выходу из режима изоляции
0
173
19:38 04.05.2020
Студенты рассказали, почему пошли на практику в ковидные стационары Москвы
0
228
18:38 04.05.2020
Подмосковная государственная аптечная сеть заключила контракт на поставку более миллиона масок
0
255
18:30 04.05.2020
ВМС США объяснили, зачем послали свои корабли в Баренцево море
0
368
17:43 04.05.2020
Минфин США: В будущем цены на нефть вернутся на прежние позиции
0
379
17:00 04.05.2020
В ООН подсчитали, сколько денег уже унес коронавирус по всему миру
0
360
16:47 04.05.2020
Хуснуллин примерно оценил ущерб строительного рынка в РФ из-за пандемии
0
367
14:10 04.05.2020
Путин проведет совещание по выходу из режима ограничений 6 мая
0
522
14:00 04.05.2020
Глава Роспотребнадзора заявила о снижении темпов заражения CJVID-19 в России
0
530
13:24 04.05.2020
Информация о попытках госпереворота в Катаре является фейком - посол
0
477

Возврат к списку