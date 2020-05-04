Стефано Понтекорво стал старшим гражданским представителем НАТО в Афганистане

21:39 Источник: НГ-Online

Фото из официального

аккаунта

представительства

Италии в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг назначил сегодня нового старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане. Им стал нынешний посол Италии в Пакистане Стефано Понтекорво. К исполнению обязанностей старшего гражданского представителя НАТО в Кабуле посол Понтекорво приступит 1 июня.

В комментарии официального представительства Италии в НАТО по поводу нового назначения Стефано Понтекорво говорится, что «его знание региона будет иметь ключевое значение для сохранения прогресса, достигнутого в Афганистане – стране с долгой историей дружбы с Италией».

Покидающий пост старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане британский дипломат сэр Николас Кей поздравил Стефано Понтекорво с новым назначением: «Я знаю, что вы проделаете большую работу и получите полную поддержку команды старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане». По словам Николаса Кея, посол Понтекорво начинает свою миссию в Кабуле «в это важное время поиска мира в Афганистане».

Стефано Понтекорво поблагодарил за оказанное доверие Йенса Столтенберга и Николаса Кея за «неустанные усилия в поддержку мира в Афганистане». «Я с нетерпением жду начала работы в должности старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане на этом важном для страны этапе», - написал итальянский дипломат в своем аккаунте в Twitter.

Андрей Серенко