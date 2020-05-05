В Подмосковье в частном доме при пожаре погибли шесть человек - МЧС
09:30 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МЧС России подтвердило гибель шести человек в результате пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья.
"Обнаружены тела шести погибших", - сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС России.
В министерстве отметили, что в ходе тушения пожара в частном доме в деревне Дурниха удалось избежать распространение огня на соседний дачный дом.
Как сообщили ранее в экстренных службах, пожар произошел около 04:00 мск, к моменту прибытия пожарных двухэтажный дом горел по всей площади. На данный момент возгорание ликвидировано. Его общая площадь составила около 100 кв. метров.
Причины пожара сейчас выясняются. "Среди версий рассматривается короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем", - сообщили в экстренных службах.
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