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В Сингапуре начались клинические испытания Remdesivir на пациентах с коронавирусом

09:40 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики Сингапура присоединились к клиническим испытаниям разработанного для лечения лихорадки Эбола препарата Remdesivir ("Ремдезивир") в качестве средства борьбы с коронавирусом, но отмечают отсутствие подтвержденных методов противодействия инфекции. Об этом рассказал во вторник в интервью телеканалу Си-эн-эй руководитель национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.

По его словам, "Remdesivir является частью использующейся при лечении пациентов с коронавирусом терапии". Одновременно "препарат входит в число тех, в отношении которых идут клинические испытания", - рассказал специалист. Он подчеркнул, что "инфицированным только предлагается принять участие в тестировании этих методик лечения".

Руководитель центра отметил, что "пока не существует проверенных методов борьбы с коронавирусом, требуются надежные клинические испытания". Он добавил, что "самым важным для пациентов в тяжелом состоянии остается подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких и интенсивная терапия".

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