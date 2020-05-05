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Из-за отказа двигателя в Шереметьево совершил экстренную посадку SSJ-100

09:50 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет "Сухой Суперджет 100" совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"После вылета в Саратов, по предварительным данным, у самолета отказал левый двигатель. Экипаж принял решение о возвращении. В 07:16 он совершил экстренную посадку в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет.

В экстренных службах уточнили, что SSJ-100 вылетел в Саратов около 06:45. В воздухе он пробыл около получаса, сделав несколько кругов перед посадкой. Самолет будет осмотрен технической службой. Причины произошедшего устанавливаются.

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