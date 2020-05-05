Мадуро заявил, что среди наемников вторгшихся в Венесуэлу были ﻿сотрудники охраны Трампа

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник сообщил о том, что среди наемников, осуществивших вторжение в страну, были американские граждане, которые являются сотрудниками службы безопасности лидера США Дональда Трампа. Соответствующее заявление Мадуро сделал во время выступления в Каракасе.

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению. Президент Венесуэлы добавил, что два гражданина США позже были задержаны. Он продемонстрировал документы Люка Александра Денмана и Айрана Берри.