На разработку вакцины от коронавируса Австралия выделит более 450 млн долларов

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралии выделят более 450 млн долларов на разработку вакцины против коронавируса нового вида, а также на поиск лекарств и создание средств диагностики. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Австралия выделит 352 млн австралийских долларов (230,3 млн долларов США - прим. ТАСС) на глобальные усилия по борьбе с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) и поиск вакцины. Мы также направим 15 млн австралийских долларов (9,8 млн долларов США - прим. ТАСС) в адрес Глобальной коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям [CEPI] и Фонда инновационной диагностики [FIND] для финансирования работ по созданию новых диагностических средств", - сообщается в заявлении Моррисона, опубликованном во вторник на сайте правительства.

Премьер подчеркнул, что правительство также выделит 337 млн австралийских долларов (220,2 млн долларов США) на организацию научно-исследовательских работ в сфере профилактики, диагностики и терапии коронавирусной инфекции. Эти средства будут распределены между ведущими национальными организациями и ведомствами, чья деятельность направлена на изучение вируса, поиск лекарств и создание вакцины.