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На лондонской бирже цена нефти марки Brent поднялась до $29,04 за баррель

11:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.

В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась выше уровня $29 за баррель 15 апреля текущего года.

По состоянию на 9:55 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $28,92 за баррель (+6,3%), а нефть сорта WTI росла на 8,3% - до $24,67 за баррель.

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