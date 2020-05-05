На лондонской бирже цена нефти марки Brent поднялась до $29,04 за баррель
11:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
В последний раз стоимость нефти этого сорта находилась выше уровня $29 за баррель 15 апреля текущего года.
По состоянию на 9:55 мск, нефть марки Brent торговалась на уровне $28,92 за баррель (+6,3%), а нефть сорта WTI росла на 8,3% - до $24,67 за баррель.
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