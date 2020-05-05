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В больнице в Коммунарке скончался ﻿член президиума РАН Евгений Микрин

11:15 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в московской больнице в Коммунарке, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.    

"В Академии наук большая потеря: в период пандемии коронавируса - в больнице в Коммунарке в ночь на вторник скончался выдающийся ученый, академик РАН Евгений Микрин. Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО "Энергия", отвечал за пилотируемую программу. Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом", - сказал он.

Академик РАН Владимир Фортов в свою очередь сообщил, что потерял близкого друга. "Евгений Микрин был в первую очередь великолепный специалист. Он очень точно чувствовал работу технических устройств, отвечал за управление, стыковку и запуск в пилотируемой космической программе. Это очень большая потеря",- сказал он.

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