Организаторы акции "Бессмертный полк" рассказали как стать ее участником
10:58 05.05.2020
Акция «Бессмертный полк» в нынешнем году в связи с пандемией коронавируса пройдет в онлайн-формате, причем в ней смогут участвовать и те россияне, у которых не сохранились фотографии ветеранов. В этом случае необходимо оставить заявку на одной из следующих площадок: https://2020.polkrf.ru/, https://sber9may.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app. При этом в анкете специальное поле «Фото ветерана» можно оставить пустым. Также из заявки убрали пункт, в котором ранее нужно было сообщить о степени родства с участником войны, не обязательно теперь указывать дату его рождения и смерти.
Кроме того, присоединиться к акции можно, сообщив о подвиге близких на страницах в соцсетях, добавляя в посты хештеги #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #9маЯпомню, #ДеньПобедыдома, #9маявсети.
Онлайн-шествие планируют транслировать в разных городах РФ, на на телеканалах СТС, «Победа», площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»,на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru и www.polk.press.
Организаторы уверены: «Бессмертный полк онлайн» соберёт ещё больше участников, чем живые шествия.
Напомним, в связи с коронавирусом, Парад победы был перенесен на более позднюю дату, при этом «Бессмертный полк» решено было проводить все же 9 мая, однако в безопасном, интернет-формате.
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