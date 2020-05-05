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Из-за пандемии количество пересечений финско-российской границы сократилось примерно на 90%

12:15 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пересечений границы между Финляндией и Россией сократилось в апреле примерно на 90% из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила во вторник Пограничная охрана Финляндии.

"Число пересечений границы сократилось примерно на 90% по сравнению с апрелем 2019 года", - отметили там. В апреле прошлого года их было 87,7 тыс., а в апреле этого года - лишь около 9 тыс.

Количество пересекавших границу финских граждан составило 2%, россиян - 95%, доля граждан других государств - 3%. Год назад в это же время на финнов приходилось 52% пересечений, на россиян - около 47%.

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