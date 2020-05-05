По подозрению в кибератаке на Бундестаг ФРГ объявила в международный розыск россиянина
12:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пенпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году. Об этом сообщила во вторник газета "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, ордер на арест предполагаемого российского хакера, которого также разыскивает ФБР, был выдан на текущей неделе. Об этом был проинформирован председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. Генпрокуратура ФРГ пока не публиковала официального заявления по этому поводу.
Немецкие правоохранители считают, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear, за которой якобы стоит ГРУ (ГУ ГШ РФ). Бадину вменяется в вину "осуществление тайной разведывательной деятельности" и "незаконное выведывание компьютерных данных". Следователи ФРГ полагают, что он был одним из тех, кто руководил атакой на сети парламента ФРГ. В расследовании произошедшего в Германии участвовали Федеральное ведомство по уголовным делам и федеральная полиция.
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