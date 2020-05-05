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Депутат Мосгордумы: власти Москвы обеспечат безопасность и комфорт работающих с COVID-19 студентов

12:44 05.05.2020

Подключение к борьбе с коронавирусом студентов медицинских вузов - правильная инициатива, полагает председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. По ее мнению, сейчас московским врачам нужна помощь, для того, чтобы оказывать помощь всем, кто заразился COVID-19.

«Мы подходим сейчас к самому, может быть, сложному этапу в борьбе с коронавирусной инфекцией, и поэтому врачам нужна поддержка, - отметила Картавцева. - У нас пациенты, у которых инфекция протекает относительно легко, лечатся дома, они находятся под наблюдением врачей телемедицины. А в больницах оказываются те, кто находится на грани жизни и смерти, и кому сейчас нужна помощь. Именно поэтому было принято решение подключить к борьбе с эпидемией студентов старших курсов медицинских вузов. Думаю, это правильное решение, потому что старшекурсники уже обладают достаточными знаниями и навыками для того, чтобы помогать».

Как полагает депутат, московская система здравоохранения позволит обеспечить студентам необходимую защиту от вируса. «Студенты будут обеспечены всем необходимым, в первую очередь, средствами индивидуальной защиты, наравне с тем медицинским персоналом, который сегодня работает в клиниках. Конечно, всем студентам будет предоставляться бесплатное питание», - заявила Картавцева, по словам которой, работа студентов будет достойно оплачиваться и они будут получать не менее 100 тыс. руб.

По данным городских властей, в стационарах Москвы студенты, проходящие практику (6 часов в день), получат 20 тыс. руб. за работу в нековидных учреждениях, за работу в COVID-зонах - 70 тыс. руб. Кроме того, студенты могут официально трудоустроиться в медучреждения, в этом случае их заработная плата на должности младшей медсестры или медбрата составит 60 тыс. руб. на ставку. При этом за работу в коронавирусных стационарах также предусмотрены дополнительные выплаты мэра Москвы в размере 30 тыс. руб. и президента РФ – 25 тыс. руб. Таким образом, общая сумма зарплаты вместе с доплатами составит 115 тыс. руб. за работу в COVID-учреждениях.

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