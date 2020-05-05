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Для ликвидации пожара в шести частных домах в Самарской области привлечены почти 70 человек

17:15 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть частных домов горят в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самарской области, площадь возгорания составляет 600 кв. метров. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на улице Пестеля, 34 поступила в 15:59 мск. "На месте вызова происходит горение шести частных домов. Площадь пожара составляет около 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожару присвоен второй (повышенный) ранг вызова. Информация по погибшим и пострадавшим уточняется. Для ликвидации пожара привлечены 69 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 11 единиц техники.

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