После пандемии американская авиакомпания уволит около 30% сотрудников

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская авиакомпания United Airlines ("Юнайтед эйрлайнз") уволит около 3,5 тыс. сотрудников из числа менеджеров и административных работников в октябре текущего года, после того как правительство США отменит ограничения на пассажирские перевозки, введенные из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг.

Оно изложило попавший в ее распоряжение циркуляр исполнительного вице-президента United Airlines Кейт Джибо, которая отвечает за кадры. По ее словам, авиаперевозчик уволит не менее 30% менеджерского и административного состава, общая численность которого достигает приблизительно 11,5 тыс. человек. Им ради сокращения расходов также предписано уйти в отпуск без сохранения содержания на 20 дней в период с 16 мая по 30 сентября.

Как пишет агентство, пассажирские перевозки в США из-за пандемии сократились почти на 95%. United Airlines и еще три ведущих американских авиакомпании отправили в добровольные отпуска свыше 100 тыс. сотрудников. Как сообщалось ранее, United Airlines понесла убытки в размере 2,1 млрд долларов в первом квартале текущего года, доходы составили 8 млрд долларов, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Глава фонда Berkshire Hathaway ("Беркшир хэтэуэй") Уоррен Баффетт сообщил в субботу, что еще в апреле распродал принадлежавшие ему доли в четырех ведущих авиаперевозчиках США. Суммарная доля составляла 10%, была приобретена за 7-8 млрд долларов в 2016 году и продана в прошлом месяце за 6,1 млрд долларов.