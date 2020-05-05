Гаага: Полиция задержала несколько десятков протестующих против ограничительных мер

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландская полиция задержала в Гааге несколько десятков человек, принимающих участие в протесте против ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Массовая акция не была санкционирована муниципалитетом. Мэр Йлхан Ремкес дал разрешение на проведение протеста при условии, что протестующие соблюдают дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Однако участники отказались следовать инструкциям. Учитывая это, градоначальник санкционировал разгон протеста силами полиции.

"По данным правоохранительных органов, в акции принимали участие около 200 человек, - отметил телеканал. - Несколько десятков из них были задержаны за отказ подчиняться требованиям блюстителей порядка".