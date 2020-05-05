По числу смертей Великобритания обошла Италию и уступая лишь США
19:15 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания обошла Италию по числу отмеченных в стране смертей среди людей, заразившихся новым коронавирусом. Как сообщило во вторник агентство Рейтер, Соединенное Королевство вышло на первое место в Европе по этому показателю с 32 213 летальными исходами, опередив Италию и уступая лишь США.
Выводы агентства основываются на информации, опубликованной во вторник Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS), публикующей более подробные данные, чем Минздрав страны. Согласно представленным ONS цифрам, к 24 апреля только в Англии и Уэльсе умерло 29 648 человек с коронавирусной инфекцией или с подозрением на нее. Согласно подсчетам агентства, с учетом Шотландии и Северной Ирландии этот показатель превысил бы 32 тыс. летальных случаев.
Газета "Таймс", опираясь на данные ONS, считает, что к настоящему моменту в стране из-за коронавируса умерли 55,7 тыс. человек. Издание пришло к такому выводу, подсчитав разницу между общим количеством смертей, отмеченных в стране с начала пандемии, и средним показателем смертности за тот же период последних пяти лет.
Власти Италии 4 мая сообщили о 29 079 смертях из-за нового коронавируса. В США этот показатель достиг почти 70 тыс. человек.
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