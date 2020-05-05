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Погода усложнила тушение пожара в Самарской области - МЧС

19:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тушение пожара в частных домах в поселке Шмидта в Железнодорожном районе Самарской области осложнялось тем, что район маловодный, а также жаркой и ветреной погодой. Об этом журналистам во вторник сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

"Сложность [тушения] заключалась в том, что район маловодный, было принято решение о направлении дополнительно пожарного поезда для того, чтобы обеспечить необходимый объем воды", - сказал он. Кроме того, как отметил Бойко, во вторник в Самаре жаркая погода. "Ветер способствовал распространению [огня]", - добавил он.

Всего, по словам представителя ГУ МЧС, сгорело два двухэтажных дома и три одноэтажных дома, где были прописаны 18 человек. "Сейчас администрация района занимается выяснением, сколько проживало жителей для того, чтобы решить вопрос по расселению и по оказанию помощи", - отметил он.

В настоящее время причина возгорания устанавливается. К тушению привлекались 122 человека и 41 единицы, от МЧС - 88 человек и 26 единиц техники.

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