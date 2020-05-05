На борьбу с пандемией Украине еще девяти странам выделили 3 млрд евро - Совет ЕС
20:15 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС утвердил выделение Украине, а также девяти государствам и территориям - партнерам кредитную помощь в размере 3 млрд евро на борьбу с пандемией. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Совета ЕС. Теперь эту программу должен утвердить Европарламент.
"Послы ЕС утвердили во вторник предложение Еврокомиссии предоставить до 3 млрд евро макрофинансовой помощи десяти странам в рамках программ расширения и соседства, чтобы помочь им преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, - говорится в заявлении. - Финансовая помощь будет предоставлена в виде кредитов на очень выгодных условиях. Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут выплачены двумя траншами, максимальный срок погашения кредитов - 15 лет".
Из этих денег более всего получит Украина - 1,2 млрд евро, Тунис - 600 млн, Босния и Герцеговина - 250 млн, Иордания - 200 млн, Албания - 180 млн, Северная Македония - 160 млн, Грузия - 150 млн, Молдавия и самопровозглашенное Косово - по 100 млн, Черногория - 60 млн.
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