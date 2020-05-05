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В три раза увеличилось количество нападений на граждан Китая а Великобритании - СМИ

20:45 05.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество преступлений против граждан Китая на почве нетерпимости во время пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, выросло в Великобритании в три раза. Об этом сообщил во вторник телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на данные МВД Соединенного Королевства.

Согласно приведенной статистике, за первые три месяца текущего года в Великобритании было отмечено 267 случаев преступлений в отношении граждан КНР. Они включают в себя акты физической агрессии, оскорбления, ограбления. В одном лишь Лондоне были зарегистрированы 63 преступления. Для сравнения: за весь 2018 год это число составило 360, а в 2019 году - 375.

При этом телеканал не исключает, что в реальности число описываемых нападений может быть больше, так как полицейские подразделения Шотландии, Северной Ирландии или Манчестера на публикуют отдельной статистики на этот счет.

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