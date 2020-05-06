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Рейтинг любимых фильмов о войне возглавил "В бой идут одни "старики" - опрос

09:30 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильм Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" возглавил рейтинг любимых фильмов россиян о войне, в тройку лидеров также вошли картины "Офицеры" Владимира Рогового и "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта Кино Mail.ru.

"Ко Дню Победы проект Кино Mail.ru выяснил, какие фильмы о Великой Отечественной войне больше всего любят российские зрители. Оказалось, что бесспорным лидером рейтинга как у мужчин, так и у женщин, стала лента о советских летчиках "В бой идут одни "старики", - рассказали ТАСС в пресс-службе проекта.

Фильм о буднях летчиков-истребителей вышел на больших экранах в 1974 году, став одним из самых кассовых, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Картина запомнилась зрителям, в том числе, благодаря музыкальному сопровождению - в ней звучат песни "Смуглянка", "Вечерний звон", "За того парня". Роли исполнили Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев и другие.

Второе место в общем рейтинге занимает военная драма "Офицеры" (1971) Владимира Рогового с Василием Лановым и Георгием Юматовым в главных ролях. Лента повествует о судьбах двух боевых товарищей. На третьем месте - "А зори здесь тихие" (1972) Станислава Ростоцкого о группе девушек- зенитчиц.

В десятку также вошли фильмы "Они сражались за Родину" (1975) и "Судьба человека" (1959) Сергея Бондарчука, "Летят журавли" (1957) Михаила Калатозова и другие картины.

Кино Mail.ru - популярный медиапроект для любителей кино, сериалов и телешоу. Рейтинги фильмов и сериалов основываются на более чем 19 млн оценок пользователей проекта.

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