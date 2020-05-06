Идея использования конфискованного спирта для производства антисептиков не заинтересовала регионы - Рябухин

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискованный спирт, который есть на складах Росспиртпрома, оказался не востребован среди российских регионов для производства антисептиков в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин со ссылкой на официальный ответ Минфина РФ.

"Остатки спирта и конфискат, который есть на складах Росспиртпрома, оказались не востребованы регионами, они не нужны регионам для производства антисептиков. По информации Росалкогольрегулирования, заявлений о выдаче лицензий на производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции этанола в установленном порядке не поступало", - сказал сенатор.

При этом, добавил Рябухин, в Росалкогольрегулировании заявили о готовности рассмотреть заявления о выдаче таких лицензий. По словам сенатора, в данный момент объемы производства медицинского спирта российскими заводами в несколько раз превышают потребность в нем.

"У нас избыточные мощности по производству спирта. У нас сейчас заводы, которые производят медицинский спирт, имеют мощность 18 миллионов декалитров в год, а у нас потребность - 2,6 миллионов декалитров. Если, допустим, потребность и увеличилась в силу разных обстоятельств, вызванных коронавирусом, то, думаю, максимум в 2-3 раза", - подчеркнул Рябухин.