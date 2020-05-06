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Над центром Сан-Диего несколько раз пролетел самолет с 30-метровой георгиевской лентой

10:10 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет с 30-метровой георгиевской лентой во вторник несколько раз облетел вокруг центра американского города Сан-Диего. Таким образом штат Калифорния принял участие в праздничной акции "Георгиевская ленточка в США", приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом корр. ТАСС рассказал президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"Самолет с лентой длиной 30 метров и шириной почти 3 метра сделал несколько кругов над центром города и, в частности, пролетел над мемориалом, посвященным ветеранам всех войн, - рассказал он. - Как символ Победы в Великой Отечественной войне одна и та же лента облетает в эти предпраздничные дни Соединенные Штаты - от города к городу, от побережья к побережью, чтобы люди, для которых 9 мая является важнейшей датой, могли увидеть символ Победы в небе своего города из окон, не выходя из дома".

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