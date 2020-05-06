Тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС тушат более 50 человек
10:40 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Открытый огонь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализован, пожарные тушат отдельные участки тлеющих торфяников. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (в Киевской области - прим. ТАСС) локализованы. По состоянию на 07:00 6 мая силами лесных хозяйств Государственного агентства по управлению зоной отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных участков тления торфяников, - информируют спасатели. - К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники".
Ситуация в пожарами стабилизировалась и на территории соседней Житомирской области. Пожарным удалось локализовать огонь в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов, а также ликвидировать горение лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника. "К тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники", - сообщила пресс-служба ГСЧС.
В ведомстве заверили, что радиационная обстановка в зоне отчуждения, в Киевской области и столице стабильная, показатели не превышают допустимых значений.
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