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Тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС тушат более 50 человек

10:40 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытый огонь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализован, пожарные тушат отдельные участки тлеющих торфяников. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (в Киевской области - прим. ТАСС) локализованы. По состоянию на 07:00 6 мая силами лесных хозяйств Государственного агентства по управлению зоной отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных участков тления торфяников, - информируют спасатели. - К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники".

Ситуация в пожарами стабилизировалась и на территории соседней Житомирской области. Пожарным удалось локализовать огонь в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов, а также ликвидировать горение лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника. "К тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники", - сообщила пресс-служба ГСЧС.

В ведомстве заверили, что радиационная обстановка в зоне отчуждения, в Киевской области и столице стабильная, показатели не превышают допустимых значений.

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