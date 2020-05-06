В России более 165 тыс человек заражены коронавирусом - оперштаб
11:10 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 559 и сейчас составляет 165 929 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 21 327 человек, 1 537 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно данным, суточный рост составил 6,8% против 7% во вторник. Отмечается, что у 4 314 новых пациентов (40,9%) не было выявлено симптомов инфекции.
Новые 5 858 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 85 973 заразившихся. Об этом в среду сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Суточный рост числа заразившихся в столице составил 7,3%.
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