В знак солидарности Иран отправил медицинскую помощь в Германию, Ливан и Афганистан

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран отправил партии медицинских изделий собственного производства, необходимых для борьбы с коронавирусом, в Германию, Ливан и Афганистан. Об этом в среду информировал на своей странице в "Твиттере" официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Иран продемонстрировал солидарность и отправил медицинские изделия в Германию, Афганистан и Ливан", - отметил он. Мусави добавил, что "в связи с успехами иранской стороны в противостоянии коронавирусу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пообещал помочь другим странам в обеспечении их необходимым оборудованием для борьбы с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)".

7 апреля первый вице-президент страны Эсхак Джахангири заявил, что Иран добился самообеспечения в производстве медицинских изделий, необходимых для борьбы с распространением коронавируса в стране.