Этим летом впервые появятся туристические чартеры в Анапу

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристические чартеры в Анапу впервые появятся этим летом в России, решение об их запуске в том числе связано с ограничениями по зарубежным туристическим направлениям из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Туроператор "Интурист" расширяет объемы чартерной перевозки на российские курорты. С 1 июля стартует собственная чартерная программа "Интуриста" в Анапу на крыльях авиакомпании-партнера Red Wings из четырех российских регионов", - отметили в компании.

Чартеры в Анапу ставятся впервые в истории российского туризма, уточнили ТАСС в пресс-службе туроператора. Решение о запуске чартерной программы в Анапу в том числе обусловлено ограничениями по зарубежным направлениям, кроме того, Анапа является популярным у россиян летним направлением, и сейчас там достаточно качественных объектов размещения для продажи пакетных туров, отметили в "Интуристе".

"В случае вынужденного сдвига сезона [из-за коронавируса] на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров по уже существующей в компании схеме", - сообщил исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, слова которого приводит пресс- служба компании.