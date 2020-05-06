Этим летом впервые появятся туристические чартеры в Анапу
12:10 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туристические чартеры в Анапу впервые появятся этим летом в России, решение об их запуске в том числе связано с ограничениями по зарубежным туристическим направлениям из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе туроператора "Интурист".
"Туроператор "Интурист" расширяет объемы чартерной перевозки на российские курорты. С 1 июля стартует собственная чартерная программа "Интуриста" в Анапу на крыльях авиакомпании-партнера Red Wings из четырех российских регионов", - отметили в компании.
Чартеры в Анапу ставятся впервые в истории российского туризма, уточнили ТАСС в пресс-службе туроператора. Решение о запуске чартерной программы в Анапу в том числе обусловлено ограничениями по зарубежным направлениям, кроме того, Анапа является популярным у россиян летним направлением, и сейчас там достаточно качественных объектов размещения для продажи пакетных туров, отметили в "Интуристе".
"В случае вынужденного сдвига сезона [из-за коронавируса] на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров по уже существующей в компании схеме", - сообщил исполнительный директор "Интуриста" Сергей Толчин, слова которого приводит пресс- служба компании.
НОВОСТИ
- 11:41 06.05.2020
- Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
- 11:40 06.05.2020
- В знак солидарности Иран отправил медицинскую помощь в Германию, Ливан и Афганистан
- 11:10 06.05.2020
- В России более 165 тыс человек заражены коронавирусом - оперштаб
- 10:40 06.05.2020
- Тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС тушат более 50 человек
- 10:10 06.05.2020
- Над центром Сан-Диего несколько раз пролетел самолет с 30-метровой георгиевской лентой
- 09:50 06.05.2020
- Идея использования конфискованного спирта для производства антисептиков не заинтересовала регионы - Рябухин
- 09:30 06.05.2020
- Рейтинг любимых фильмов о войне возглавил "В бой идут одни "старики" - опрос
- 20:45 05.05.2020
- В три раза увеличилось количество нападений на граждан Китая в Великобритании - СМИ
- 20:15 05.05.2020
- На борьбу с пандемией Украине и еще девяти странам выделили 3 млрд евро - Совет ЕС
- 19:45 05.05.2020
- Погода усложнила тушение пожара в Самарской области - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать