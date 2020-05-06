Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Южной Осетии - оперштаб
12:50 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Южной Осетии, сообщили в среду ТАСС в оперативном штабе республики.
"Он [первый зараженный] был выявлен во время карантина и сейчас изолирован", - сказали в штабе.
Кабинет министров Южной Осетии ранее принял постановление о продлении ограничительных мер в республике из-за пандемии коронавируса до 11 мая, а также продлил запрет на пересечение российско-югоосетинской границы через многосторонний пункт пропуска "Рук" до 23:59 мск 31 мая 2020 года. Кроме того, врасти республики продлили нерабочие дни до 8 мая.
В целях предотвращения проникновения в республику коронавируса ранее власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией, а также запретили проведение культурно- массовых мероприятий и свадеб. На карантин закрыты и все образовательные учреждения республики и общественные места, кроме продовольственных магазинов.
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