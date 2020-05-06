0
0
109
НОВОСТИ

Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Южной Осетии - оперштаб

12:50 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Южной Осетии, сообщили в среду ТАСС в оперативном штабе республики.

"Он [первый зараженный] был выявлен во время карантина и сейчас изолирован", - сказали в штабе.

Кабинет министров Южной Осетии ранее принял постановление о продлении ограничительных мер в республике из-за пандемии коронавируса до 11 мая, а также продлил запрет на пересечение российско-югоосетинской границы через многосторонний пункт пропуска "Рук" до 23:59 мск 31 мая 2020 года. Кроме того, врасти республики продлили нерабочие дни до 8 мая.

В целях предотвращения проникновения в республику коронавируса ранее власти Южной Осетии полностью закрыли границу с Грузией, а также запретили проведение культурно- массовых мероприятий и свадеб. На карантин закрыты и все образовательные учреждения республики и общественные места, кроме продовольственных магазинов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:40 06.05.2020
Пик пандемии на Украине наиболее вероятен в конце мая - Киевский политехнический институт
0
35
13:10 06.05.2020
Жители Подмосковья 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене
0
90
13:10 06.05.2020
В Греции началась забастовка учителей из-за недостаточных мер по охране здоровья персонала и учащихся
0
89
12:30 06.05.2020
В Минпросвещении обсуждается перенос сдачи ЕГЭ на более поздние сроки
0
147
12:10 06.05.2020
Этим летом впервые появятся туристические чартеры в Анапу
0
164
11:41 06.05.2020
Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
0
186
11:40 06.05.2020
В знак солидарности Иран отправил медицинскую помощь в Германию, Ливан и Афганистан
0
196
11:10 06.05.2020
В России более 165 тыс человек заражены коронавирусом - оперштаб
0
238
10:40 06.05.2020
Тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС тушат более 50 человек
0
239
10:10 06.05.2020
Над центром Сан-Диего несколько раз пролетел самолет с 30-метровой георгиевской лентой
0
339

Возврат к списку