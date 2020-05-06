0
0
69
НОВОСТИ

В Греции началась забастовка учителей из-за недостаточных мер по охране здоровья персонала и учащихся

13:10 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителя в Греции проводят в среду забастовку в знак протеста против того, что, по их словам, Министерство образования и культов не приняло достаточных мер по охране здоровья учебного персонала и учащихся от коронавирусной инфекции, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Учителя отказались вернуться в среду в школы для подготовки к их открытию 11 мая для учеников третьего курса лицеев и 18 мая для учащихся первого и второго курсов лицеев, а также гимназий. Федерация учителей средних школ (OLME) решила провести в среду трехчасовую забастовку, а также призвала местные союзы преподавателей организовать дополнительные трехчасовые забастовки до конца рабочего дня. Кроме того, федерация призвала всех учителей, которые относятся к так называемым уязвимым группам населения или имеют членов семей, в них входящих, использовать предусмотренный правительством отпуск для таких категорий на 7 и 8 мая.

OLME, в частности, заявила, что большинство школ не были продезинфицированы, в них отсутствует необходимая инфраструктура для соблюдения социальной дистанции (классы с определенной площадью, рассчитанной на ограниченное число учащихся), не было выдано никаких отпусков учителям, страдающим заболеваниями или имеющим членов семей, которые принадлежат к уязвимым группам населения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:40 06.05.2020
Пик пандемии на Украине наиболее вероятен в конце мая - Киевский политехнический институт
0
35
13:10 06.05.2020
Жители Подмосковья 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене
0
90
12:50 06.05.2020
Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Южной Осетии - оперштаб
0
120
12:30 06.05.2020
В Минпросвещении обсуждается перенос сдачи ЕГЭ на более поздние сроки
0
147
12:10 06.05.2020
Этим летом впервые появятся туристические чартеры в Анапу
0
164
11:41 06.05.2020
Более 90% госуслуг в имущественно-земельной сфере москвичи получили онлайн
0
186
11:40 06.05.2020
В знак солидарности Иран отправил медицинскую помощь в Германию, Ливан и Афганистан
0
196
11:10 06.05.2020
В России более 165 тыс человек заражены коронавирусом - оперштаб
0
238
10:40 06.05.2020
Тлеющие торфяники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС тушат более 50 человек
0
239
10:10 06.05.2020
Над центром Сан-Диего несколько раз пролетел самолет с 30-метровой георгиевской лентой
0
339

Возврат к списку