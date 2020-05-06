В Греции началась забастовка учителей из-за недостаточных мер по охране здоровья персонала и учащихся
13:10 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учителя в Греции проводят в среду забастовку в знак протеста против того, что, по их словам, Министерство образования и культов не приняло достаточных мер по охране здоровья учебного персонала и учащихся от коронавирусной инфекции, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).
Учителя отказались вернуться в среду в школы для подготовки к их открытию 11 мая для учеников третьего курса лицеев и 18 мая для учащихся первого и второго курсов лицеев, а также гимназий. Федерация учителей средних школ (OLME) решила провести в среду трехчасовую забастовку, а также призвала местные союзы преподавателей организовать дополнительные трехчасовые забастовки до конца рабочего дня. Кроме того, федерация призвала всех учителей, которые относятся к так называемым уязвимым группам населения или имеют членов семей, в них входящих, использовать предусмотренный правительством отпуск для таких категорий на 7 и 8 мая.
OLME, в частности, заявила, что большинство школ не были продезинфицированы, в них отсутствует необходимая инфраструктура для соблюдения социальной дистанции (классы с определенной площадью, рассчитанной на ограниченное число учащихся), не было выдано никаких отпусков учителям, страдающим заболеваниями или имеющим членов семей, которые принадлежат к уязвимым группам населения.
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