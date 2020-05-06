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В Минпросвещении обсуждается перенос сдачи ЕГЭ на более поздние сроки

12:30 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старт кампании по сдаче единого государственного экзамена пока что запланирован на 8 июня, но обсуждается перенос и на более поздние сроки. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

"Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но, я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано, опять же в зависимости от той ситуации по коронавирусу, которая будет. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников", - цитирует пресс-служба слова Кравцова.

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