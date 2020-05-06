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НОВОСТИ

Жители Подмосковья 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене

13:10 06.05.2020

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Фото пресс-службы правительства
Московской области
Начиная с 15 мая 2020 года жителям Московской области в возрасте 65 лет и старше при предъявлении социальной карты жителя Московской области будет предоставлено право на приобретение в аптечной сети ГБУ МО "Мособлмедсервис" медицинских масок по льготной стоимости, но не более 30 штук в месяц.

"В Московской области проживает порядка 1,1 млн жителей в возрасте 65 лет и старше, которые смогут воспользоваться льготной стоимостью на приобретения медицинских масок в аптечной сети "Мособлмедсервис", при покупке льготнику необходимо предъявить свою социальную карту", - прокомментировала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области обеспечит производство и поставку медицинских масок в аптечную сеть "Мособлмедсервис" с наценкой не более 10% от себестоимости, в том числе путем предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания, развития или модернизации производства медицинских масок.

"Кроме того, у всех жителей региона должна быть возможность приобрести медицинскую маску в шаговой доступности от дома. Ежедневно проводится мониторинг наличия масок в аптеках, а также их запас на неделю. В случае возникновения сложностей, мы помогаем организовать поставки", - добавила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Напомним, что с 12 мая 2020 года в Московской области обязательным становится ношение медицинских масок, а в местах большого скопления людей рекомендовано надевать перчатки.

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