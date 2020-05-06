Для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено ядерное топливо

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено на площадку строительства станции. Об этом сообщает в среду пресс- служба Минэнерго Белоруссии.

"На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока", - говорится в сообщении.

В сообщении Минэнерго Белоруссии также отмечается что на АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.

"До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, - отметили в Минэнерго. - В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО "ИК "АСЭ" (управляющая компания в рамках инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" - прим. ТАСС), - обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля".

Сам инжиниринговый дивизион Росатома сообщил, что первая партия российского ядерного топлива, доставленная на площадку, готовится к разгрузке и проведению входного контроля. "По сути, это момент обратного отсчета до ввода блока в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба подразделения вице-президента ИК "АСЭ", директора проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталия Полянина.