0
0
94
НОВОСТИ

Несколько мероприятий с участием Путина и связанных с 75-летием Победы проведут 9 мая - Песков

14:35 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин утром 9 мая возложит цветы к Вечному огню в Москве и выступит перед россиянами, а затем у него состоится еще несколько мероприятий, связанных с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и выступит перед россиянами в районе 10 утра", - сказал он.

Песков добавил, что "будет еще несколько мероприятий". "Мы сообщим о них дополнительно", - заявил представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:10 06.05.2020
Для охраны объектов в Керченском проливе Росгвардия закупила морскую технику
0
32
14:55 06.05.2020
На встрече Путина с губернаторами будет обсуждаться поддержка экономики и выход из режима ограничений
0
70
14:45 06.05.2020
Песков напомнил, что коронававирус только изучается и утверждать однозначно еще рано
0
90
14:30 06.05.2020
Для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено ядерное топливо
0
112
13:40 06.05.2020
Пик пандемии на Украине наиболее вероятен в конце мая - Киевский политехнический институт
0
174
13:10 06.05.2020
Жители Подмосковья 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене
0
253
13:10 06.05.2020
В Греции началась забастовка учителей из-за недостаточных мер по охране здоровья персонала и учащихся
0
205
12:50 06.05.2020
Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Южной Осетии - оперштаб
0
205
12:30 06.05.2020
В Минпросвещении обсуждается перенос сдачи ЕГЭ на более поздние сроки
0
229
12:10 06.05.2020
Этим летом впервые появятся туристические чартеры в Анапу
0
248

Возврат к списку