Несколько мероприятий с участием Путина и связанных с 75-летием Победы проведут 9 мая - Песков
14:35 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин утром 9 мая возложит цветы к Вечному огню в Москве и выступит перед россиянами, а затем у него состоится еще несколько мероприятий, связанных с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и выступит перед россиянами в районе 10 утра", - сказал он.
Песков добавил, что "будет еще несколько мероприятий". "Мы сообщим о них дополнительно", - заявил представитель Кремля.
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