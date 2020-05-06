Песков напомнил, что коронававирус только изучается и утверждать однозначно еще рано
14:45 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коронававирус нового типа пока только изучается специалистами разных стран, утверждать что-либо однозначно о природе его возникновения пока рано. Такое мнение высказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе, "он находится под очень пристальным изучением ученых-вирусологов всего мира". "Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он (вирус - прим. ТАСС) новый. Поэтому в данном случае каких-то однозначных заявлений делать, не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Кремле версии искусственного возникновения коронавируса.
По словам представителя Кремля, идет международное взаимодействие и обмен информацией в этой сфере. "Российская Федерация находится в очень активном сотрудничестве со всеми партнерскими государствами", - заметил Песков.
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