0
0
86
НОВОСТИ

Песков напомнил, что коронававирус только изучается и утверждать однозначно еще рано

14:45 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронававирус нового типа пока только изучается специалистами разных стран, утверждать что-либо однозначно о природе его возникновения пока рано. Такое мнение высказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе, "он находится под очень пристальным изучением ученых-вирусологов всего мира". "Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он (вирус - прим. ТАСС) новый. Поэтому в данном случае каких-то однозначных заявлений делать, не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Кремле версии искусственного возникновения коронавируса.

По словам представителя Кремля, идет международное взаимодействие и обмен информацией в этой сфере. "Российская Федерация находится в очень активном сотрудничестве со всеми партнерскими государствами", - заметил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:10 06.05.2020
Для охраны объектов в Керченском проливе Росгвардия закупила морскую технику
0
32
14:55 06.05.2020
На встрече Путина с губернаторами будет обсуждаться поддержка экономики и выход из режима ограничений
0
70
14:35 06.05.2020
Несколько мероприятий с участием Путина и связанных с 75-летием Победы проведут 9 мая - Песков
0
98
14:30 06.05.2020
Для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено ядерное топливо
0
112
13:40 06.05.2020
Пик пандемии на Украине наиболее вероятен в конце мая - Киевский политехнический институт
0
174
13:10 06.05.2020
Жители Подмосковья 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене
0
253
13:10 06.05.2020
В Греции началась забастовка учителей из-за недостаточных мер по охране здоровья персонала и учащихся
0
205
12:50 06.05.2020
Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Южной Осетии - оперштаб
0
205
12:30 06.05.2020
В Минпросвещении обсуждается перенос сдачи ЕГЭ на более поздние сроки
0
229
12:10 06.05.2020
Этим летом впервые появятся туристические чартеры в Анапу
0
248

Возврат к списку