Песков напомнил, что коронававирус только изучается и утверждать однозначно еще рано

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронававирус нового типа пока только изучается специалистами разных стран, утверждать что-либо однозначно о природе его возникновения пока рано. Такое мнение высказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе, "он находится под очень пристальным изучением ученых-вирусологов всего мира". "Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он (вирус - прим. ТАСС) новый. Поэтому в данном случае каких-то однозначных заявлений делать, не имея веских оснований для этого, наверное, мы бы не стали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Кремле версии искусственного возникновения коронавируса.

По словам представителя Кремля, идет международное взаимодействие и обмен информацией в этой сфере. "Российская Федерация находится в очень активном сотрудничестве со всеми партнерскими государствами", - заметил Песков.