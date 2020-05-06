0
0
64
НОВОСТИ

На встрече Путина с губернаторами будет обсуждаться поддержка экономики и выход из режима ограничений

14:55 06.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, а также соберет совещание с участием глав всех регионов, представителей правительства РФ и администрации главы государства, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня у Путина будет отдельная встреча с руководителем Росгвардии Золотовым", - сказал представитель Кремля. По его словам, будут обсуждаться процесс формирования, технического оснащения Росгвардии.

"Президент проведет важное совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики", - отметил Песков. Он пояснил, что будет рассматриваться действие первых двух пакетов мер поддержки экономики, их эффективность. Песков уточнил, что ожидаются выступления министра труда и социальной защиты Антона Котякова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова и других руководителей ведомств. Доклады по вопросу о поэтапном снятии ограничений будут представлены главой Роспотребнадзора Анной Поповой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Отвечая на вопрос, во многих ли регионах РФ эпидемиологическая ситуация позволяет снимать ограничения, Песков обратил внимание на то, что данный вопрос является "прерогативой главы региона". "Ситуация во всех регионах разная, есть показатели общей динамики, но и есть ситуация, которая отличается от региона к региону", - отметил он. Представитель Кремля не стал называть регионы, где ситуация с распространением коронавируса лучше или хуже. "Ситуация подвижная, главное решение за главами регионов", - подчеркнул Песков. Он считает, что предложения по возможной процедуре снятия ограничений прозвучат на сегодняшнем совещании у президента РФ.

© ТАСС. Все права защищены. Данное сообщение ТАСС может быть использовано только в соответствии с условиями договора и законами РФ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:10 06.05.2020
Для охраны объектов в Керченском проливе Росгвардия закупила морскую технику
0
32
14:45 06.05.2020
Песков напомнил, что коронававирус только изучается и утверждать однозначно еще рано
0
90
14:35 06.05.2020
Несколько мероприятий с участием Путина и связанных с 75-летием Победы проведут 9 мая - Песков
0
98
14:30 06.05.2020
Для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено ядерное топливо
0
112
13:40 06.05.2020
Пик пандемии на Украине наиболее вероятен в конце мая - Киевский политехнический институт
0
174
13:10 06.05.2020
Жители Подмосковья 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготной цене
0
253
13:10 06.05.2020
В Греции началась забастовка учителей из-за недостаточных мер по охране здоровья персонала и учащихся
0
205
12:50 06.05.2020
Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Южной Осетии - оперштаб
0
205
12:30 06.05.2020
В Минпросвещении обсуждается перенос сдачи ЕГЭ на более поздние сроки
0
229
12:10 06.05.2020
Этим летом впервые появятся туристические чартеры в Анапу
0
248

Возврат к списку