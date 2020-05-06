На встрече Путина с губернаторами будет обсуждаться поддержка экономики и выход из режима ограничений

14:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Росгвардии Виктором Золотовым, а также соберет совещание с участием глав всех регионов, представителей правительства РФ и администрации главы государства, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня у Путина будет отдельная встреча с руководителем Росгвардии Золотовым", - сказал представитель Кремля. По его словам, будут обсуждаться процесс формирования, технического оснащения Росгвардии.

"Президент проведет важное совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики", - отметил Песков. Он пояснил, что будет рассматриваться действие первых двух пакетов мер поддержки экономики, их эффективность. Песков уточнил, что ожидаются выступления министра труда и социальной защиты Антона Котякова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, министра экономического развития Максима Решетникова и других руководителей ведомств. Доклады по вопросу о поэтапном снятии ограничений будут представлены главой Роспотребнадзора Анной Поповой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Отвечая на вопрос, во многих ли регионах РФ эпидемиологическая ситуация позволяет снимать ограничения, Песков обратил внимание на то, что данный вопрос является "прерогативой главы региона". "Ситуация во всех регионах разная, есть показатели общей динамики, но и есть ситуация, которая отличается от региона к региону", - отметил он. Представитель Кремля не стал называть регионы, где ситуация с распространением коронавируса лучше или хуже. "Ситуация подвижная, главное решение за главами регионов", - подчеркнул Песков. Он считает, что предложения по возможной процедуре снятия ограничений прозвучат на сегодняшнем совещании у президента РФ.

© ТАСС. Все права защищены. Данное сообщение ТАСС может быть использовано только в соответствии с условиями договора и законами РФ