Для охраны объектов в Керченском проливе Росгвардия закупила морскую технику

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ закупила морскую технику, которая предназначена для охраны объектов в Керченском проливе. Об этом заявил в среду глава Росгвардии Виктор Золотов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы закупили морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе", - сказал он. Золотов подчеркнул, что 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии выполняет все задачи по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе. "Все задачи проходят без срывов", - отметил он.

Глава Росгвардии добавил, что ведомством отремонтированы также вертолеты. "И при дополнительном финансировании мы еще закупили 680 единиц бронированных автомобилей и специальной техники, заменив устаревшие БТР-70", - подчеркнул он.