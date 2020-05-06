Великобритания: С июля оказание финансовой поддержки населению будет сворачиваться

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании с июля начнет сворачивать меры по оказанию финансовой поддержки жителям страны, временно оказавшимся без работы из-за пандемии. Об этом сообщила в среду утром на своем сайте газета "Таймс".

По данным издания, официальное заявление по этому поводу глава британского Минфина Риши Сунак сделает на следующей неделе. Ранее Сунак уже признал, что расходы правительства стали слишком высокими. Британский кабмин в марте объявил, что в связи с пандемией обеспечит выплату зарплат работникам временно прекративших деятельность предприятий. Власти страны обеспечивают людям, оказавшимся под угрозой увольнения, выплату 80% оклада, но не более 2,5 тыс. фунтов (3,1 тыс. долларов) в месяц на человека.

Как стало известно на этой неделе, к настоящему моменту ежемесячные выплаты от государства получают 6,3 млн работников, отправленных в принудительные отпуска. Это почти четверть общего числа работающих британцев (без учета самозанятых). Государственные расходы лишь за первый месяц работы новой социальной программы превысили 8 млрд фунтов (почти 10 млрд долларов), что лишь немногим меньше месячного бюджета британской Национальной службы здравоохранения, который составляет 11 млрд фунтов (13,6 млрд долларов).